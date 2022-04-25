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الرئيس السيسي: تعمير سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع الأول عنها

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:13 ص
الرئيس السيسي: تعمير سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع الأول عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة".  

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: "الاحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع المناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذى مهد الطريق لعودة القطعة المباركة من أرض مصر".

 


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