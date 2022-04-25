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الرئيس السيسي: تحية لروح الرئيس الراحل السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:12 ص
الرئيس السيسي: تحية لروح الرئيس الراحل السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بذكرى الـ 25 من أبريل ذكرى تحرير سيناء،: تحية إلى كل من ساهم في استعادة سيناء هذه الأرض المقدسة سيناء وعودتها إلى أحضان الوطن الأم وتحية إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرا أبيا.

وأضاف الرئيس السيسى، تحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذى يتطلع لتوفير المناخ الأمن وتحقيق لكافة شعوب المحبة للسلام.

 


الرئيس السيسى

25 ابريل

مصر

سيناء

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