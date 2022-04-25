"الدولية للصليب الأحمر" تدعو للوصول الفورى إلى ماريوبول لتيسير مرور الجرحى

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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء الوضع فى مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث السكان في أمس الحاجة إلى المساعدة، مشيرة إلى أن ثمة ضرورة ملحة للوصول الفوري ودون عوائق للسماح بالمرور الأمن الطوعي لآلاف المدنيين ومئات الجرحى خارج المدينة، بما في ذلك من منطقة مصنع ازوفستال.

وقالت اللجنة في بيان بجنيف، "يتم إضافة العمل يوما بعد يوم منذ نهاية شهر فبراير للوصول إلى المدنيين المحاصرين في ماريوبول ومدن أخرى، كما ندعو مرارا إلى السماح بالمرور الطوعي الآمن للمدنيين من هذه المناطق ودخول المساعدات الإنسانية المحايدة".

وجددت تأكيدها على احترام مبدأ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن كل يوم بل كل ساعة تمر لها تكلفة بشرية فادحة.

وشددت اللجنة على أنها ستظل وبصفتها وسيطا محايدا وغير متحيز على أهبة الاستعداد لمساعدة أطراف النزاع في الاتفاق على ترتيبات عملية وقابلة للتطبيق لضمان الإجلاء الطوعي لمن هم بحاجة إليه، لافتة إلى أن فرقها مستعدة لتيسير عمليات المرور الآمن بمجرد التوصل إلى اتفاق وتوفير الضمانات الأمنية.