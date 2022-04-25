الدفاع الروسية: قصف 56 من أصول البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال الليل

كتب ــ أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني، وإسقاط 13 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخ "توتشكا أو" و18 قذيفة أخرى خلال اليوم الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مواقع في مصفاة نفط في كريمنشوك وسط أوكرانيا، مشيرة إلى قصف 56 من أصول البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا خلال الليل.

وفى وقت سابق أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بالمقاطعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا.

وذكرت الطوارئ الروسية، في بيان: "لقد تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكدت من اندلاع حريق في مستودع للنفط".