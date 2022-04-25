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الداخلية تضبط 53 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:09 ص
الداخلية تضبط 53 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين أغذية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (344) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (125) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية عن ضبط أكثر من (53) طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الاسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (20) طنا.

ونجحت الجهود في مجال البيع بأزيد لمواد البناء في ضبط (40) طن أسمنت، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (10) أطنان دقيق مدعم وأسمدة مدعمة ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (420) قضية من بينها (139)  قضية "خبز ناقص الوزن"  و (109)  قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات ".

 

 


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