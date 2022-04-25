الجامعة العربية احتفالا باليوم العالمى للملكية الفكرية: نحرص على دعم المبدعين

بيشوى رمزى

أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية، حيث أكدت فيه على حرصها على مشاركة العالم فى الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية كل عام من خلال إقامة احتفال سنوى فى مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأضاف البيان أن هذا الاحتفال يعتبر بمثابة ملتقى ومنتدى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية ومنصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة، ويشارك فيه جميع المهتمين بقضايا الملكية الفكرية، حيث لا تبقى المشاركة عملًا مستقلًا وإنما هو جزء من منظومة ورؤية ومن خطة بعيدة المدى.

وادراكًا من جامعة الدول العربية بأهمية تقديم كل اشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى ابتكاراتهم واختراعاتهم نجد ان هنالك كثير من القرارات الصادرة عن القمم العربية التى تؤكد اهتمام القادة العرب والحكومات العربية بموضوع الملكية الفكرية.

وتتابع جامعة الدول العربية عن كثب كل المحاولات الناجحة لعدد من الدول العربية للحاق بالركب العالمى فى مجال الابتكار والتقدم الملحوظ المحرز لها فى مؤشر الابتكار العالمى عامًا بعد عام، وتؤكد جامعة الدول العربية على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التى أحرزت مراكز متقدمة ومحاولة تطبيقها فى الدول العربية الأخرى، واتخاذ الآليات اللازمة لتحسين التنافسية العالمية لديها. والاستفادة من مؤشر الابتكار العالمى والتقارير الدورية التى تنشرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية كونها معيارًا عالميًا لقياس تقدم الدول فى مجال الابتكار.

وشددت فى ختام البيان على حرصها الدائم على التنسيق والتعاون بين الدول العربية فى مجال الملكية الفكرية بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي.