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التعليم: التشعيب فى الثانوية العامة مستمر لعلمى علوم ورياضة وأدبى

الإثنين، 25 أبريل 2022 06:00 ص
التعليم: التشعيب فى الثانوية العامة مستمر لعلمى علوم ورياضة وأدبى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب فى الثانوية العامة مستمر كما هو إلى شعبة أدبى والشعبة العلمية وتشمل" علوم ورياضية"، ويدرس طلاب كل شعبة المواد المشتركة والمتخصصة، موضحة أنه لا تغيير فى الشعب الآن حتى يتم تعديل المناهج الدراسية وتحديثها بشكل يتناسب مع فكرة إلغاء التشعيب إلى علمى علوم ورياضة خلال سنة أو سنتين من الآن. 
 
وأوضحت التربية والتعليمـ أنه بمجرد بدء تطبيق المناهج المطورة على طلاب مرحلة الثانوية العامة، سيتم تطبيق نظام جديد للتشعيب على أول دفعة تدخل أولى ثانوى مع تطبيق المناهج الجديدة، مضيفة أن إلغاء التشعيب يقصد به إنهاء العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة في الثانوية العامة، ويتم الاكتفاء بالتشعيب إلى علمى وأدبي فقط.
 
وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

إلغاء التشعيب

التشعيب بالثانوية العامة

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