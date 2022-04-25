اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بعين شمس

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:03 ص
التصريح بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بعين شمس إسعاف - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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صرحت جهات التحقيقات بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بسبب خلافات أسرية فى عين شمس، كما تعدى على خاله بآلة حادة مما أدى الى إصابته ونقل الى المستشفى.

واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل قتل لوالدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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