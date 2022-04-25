التحريات عن المتهم بقتل والدته فى عين شمس: دائم التعدى عليها وقتلها بآلة حادة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات الأولية لمقتل سيدة فى عين شمس، أن نجلها دائم التعدى عليها بشكل متكرر واستنجدت والدته بشقيقها للدفاع عنها ولكن قام المتهم بالتعدى عليه هو الآخر بشاكوش، لأنه مريض نفسى وكان يعالج خلال الفترة الماضية.

وأضافت التحريات، أن والدته توفيت بسبب إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة أدى الى حدوث نزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة ولقيت مصرعها فى الحال، وأصيب خال المتهم بكسور ونقل على آثرها الى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

وصرحت جهات التحقيقات بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بسبب خلافات أسرية فى عين شمس وتعدى على خاله بآلة حادة مما أدى الى إصابته ونقل الى المستشفى.

كما استعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.