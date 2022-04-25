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البيت الأبيض: بايدن يرشح سفيرة أمريكا بسلوفاكيا للعمل فى أوكرانيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:31 م
البيت الأبيض: بايدن يرشح سفيرة أمريكا بسلوفاكيا للعمل فى أوكرانيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرشح السفيرة الأمريكية في سلوفاكيا لمنصب السفيرة الجديدة في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعين رسميا اليوم الاثنين، بريدجيت برينك السفيرة الحالية لدى سلوفاكيا فى منصب سفيرة للولايات المتحدة فى أوكرانيا.

 

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "بايدن سيعلن اختياره بريدجيت برينك لتكون سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا وهو المنصب الذى ظل شاغرًا لأكثر من عامين".

 

بدورها، كشفت واشنطن اليوم عن اعتزامها عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع تدريجيًا.

 

وأكد مسؤولون أمريكيون أن وزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف أمس في أول زيارة لمسؤولين أمريكيّين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

 


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