اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 06:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان على مائدة الإفطار

الإثنين، 25 أبريل 2022 06:09 م
البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان على مائدة الإفطار البابا تواضروس الثانى يستقبل أحبار الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، صباح اليوم الاثنين، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهى.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

واستقبل قداسته البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من أصحاب النيافة الأساقفة ورؤساء الأديرة والآباء الرهبان،  حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد القيامة المجيد.

وفى سياق متصل، احتفل المصريون اليوم الإثنين، بأجواء شم النسيم فى الحدائق العامة والمتنزهات، فيما خرجت الأسر القبطية بالرنجة والفسيح والبيض الملون إلىكورنيش النيل فى المعادى وغيرها من الكنائس المختلفة.

0219b58d-2a94-4fbc-9430-417266b52fc7
جانب من اللقاء 

 

ef2fb8ed-6177-44e8-83a1-a49709ae8dcd
 البابا تواضروس مع أحبار الكنيسة 
 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير السريان

وادى النطرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 07:18 م

الرئيس السيسى يوفد مندوبين لتهنئة البابا تواضروس الثانى والأقباط بعيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 02:06 م

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص

محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى والأخوة المسيحيين بعيد القيامة

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:31 م

البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة