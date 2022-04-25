اليوم السابع
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الاحتفال بمرور 66 عاما على إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:21 م
الاحتفال بمرور 66 عاما على إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية اثار
كتب محمد أسعد

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يحل اليوم الذكرى الـ 66  لإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية والذي يعد واحدا من أهم المراكز العلمية الأثرية بمصر والحافظة لوثائق ومعلومات سجلت أهم حقب العمل الأثري.
 
وأكد الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية على الدور الهام الذي يلعبه المركز في تسجيل الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية والنشر العلمي لها، بالإضافة إلى قيامه بإمداد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والإستفادة بأعمال التسجيل العلمى فى أعمال الترميم والتفتيش الدورى التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، فضلا عن الحفاظ على الوثائق التى يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية المختلفة.
 
 هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المركز عام 1956م  قبل إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة ليقوم بتسجيل تلك المعابد تسجيلا علميا متخصصا قبل نقلها من مكانها الأصلى، لتتوالي أعمال المركز فيما بعد لتسجيل وتوثيق الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
 
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وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

توثيق الآثار

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