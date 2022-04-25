وذكرت الخارجية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الاثنين، أن الإمارات حكومة وشعبا تقدم تعازيها ومواستها في هذا الحادث الأليم، مؤكدة مساندتها لحكومة نيجيريا .

يذكر أن أجهزة الطوارئ في نيجيريا قد أعلنت مقتل العشرات بانفجار في مصفاة للنفط مخالفة للقانون بين ولايتي "ريفرز" و"إيمو" الغنيتين بالنفط في جنوب البلاد، والذي وقع فى وقت متأخر الجمعة الماضية.

