الأوقاف توزع اليوم 8 أطنان لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستنتهى اليوم من توزيع 606 أطنان لحوم صكوك الإطعام بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وتوزع الوزارة اليوم الاثنين، 8 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الإسكندرية- الفيوم- الغربية) بواقع (3) أطنان لكل من محافظتي (الإسكندرية- الفيوم) و(2) طن لمحافظة (الغربية) وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.