وذكر بيان للأمن الروسى اليوم الاثنين، أن أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبطوا عملًا إرهابيًا على أراضي إقليم ستافروبل لمؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور في روسيا.

وأضاف البيان أن العمل الإرهابي جرى التخطيط له بتعليمات من الخارج، وكان يستهدف أحد البنى التحتية للنقل في الإقليم، مشيرًا إلى اعتقال المشتبه به أثناء التحضير للعمل الإجرامي.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن إحباط هجوم إرهابي في القرم، حيث كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير سكة حديد مدينة سيمفروبول.