الأسرة اتجمعت لعمل كحك العيد.. "ستات المنصورة بيخبزوا أحلى كحك وبسكويت"

الدقهلية - مرام محمد

على أنشودة "يا كحك العيد يا احنا.. يا بسكويت يا احنا"، قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، رصد خلاله تجهيز أسرة من قرية طنامل بمدينة المنصورة، للبسكويت والكعك؛ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.







وظهرت أسرة هبة أبو عيد، وهي تشكل الكعك بأشكال مختلفة ومبهرة، وتعد البسكويت في الماكينة اليدوية، وتتابع تسوية ما قاموا بتجهيزه من كعك وبسكويت في الفرن البلدي، والتي تعتبر بالنسبة لهم عادة تراثية أصيلة تكمل فرحتهم بعيد الفطر.



وأكدت هبة أبو عيد لـ"اليوم السابع"، أنها اعتادت منذ طفولتها أن تعد بسكويت وكعك العيد مع أسرتها وأقاربها، حيث كانوا يجتمعون مع بعضهم البعض يتقاسمون العمل فيما بينهم، منهم من يجهز العجين، ومن يعد البسكويت في الماكينة الخاصة به، ومن يحضر الكعك وينقشه، مشيرة إلى أنها حافظت على تلك العادة الأصيلة مع زوجها وأبنائها؛ لتسعدهم ببهجة وفرحة العيد وطقوسه الخاصة.





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الأسرة-كلها-اتجمعت-تعمل-كحك-العيد-على-الطبلية-(2)



الأسرة-كلها-اتجمعت-تعمل-كحك-العيد-على-الطبلية-(3)



الأسرة-كلها-اتجمعت-تعمل-كحك-العيد-على-الطبلية-(4)



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