الأرجنتين: العقوبات على روسيا ليست الطريقة الفعالة لحل الصراع فى أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافيرو، إن الحكومة ترى أن العقوبات المفروضة على روسيا ليست طريقة فعالة لحل الصراع في أوكرانيا.

أضاف كافيرو - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن القوانين الأرجنتينية لا تسمح للبلاد بفرض عقوبات أحادية الجانب.. موضحا أن الأرجنتين تقترح العودة إلى الحوار لتهدئة الوضع، وأنها لا تعتقد أن فرض العقوبات والحصار وسيلة مثمرة لتحقيق السلام والحوار والمفاوضات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن الحكم على الدول وفرض العقوبات والحصار ليس أسلوب الأرجنتين ولم يكن كذلك أبدا.. وقال "يبدو لنا أن مثل هذه الإجراءات في المنطقة أدت فقط إلى مزيد من عدم المساواة وانتكاسة في التنمية الاجتماعية".

وشدد وزير الخارجية الأرجنتيني على أن مصالح أمريكا اللاتينية هي أولوية بالنسبة للأرجنتين، مشيرا إلى وجود مشاكل في المنطقة تستحق الاهتمام، كما لفت الانتباه إلى أن دولا أخرى تواجه أزمات إنسانية أيضا.

وكانت السكرتيرة الصحفية لرئيس الأرجنتين جابرييلا سيروتي قد قالت، في وقت سابق، إن الأرجنتين لن تدعم الاستبعاد العشوائي لروسيا من جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين؛ بسبب الوضع في أوكرانيا، حيث لا تعتقد أن هذا يساهم في حل الصراع.