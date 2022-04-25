اعرف إمكانيات مجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد بتكلفة تصل مليار جنيه.. صور

وأعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن انتظام تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليار جنيه .

وأكد المحافظ على بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم إنتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.

وكانت بدأت محافظة الوادي بموقع متميز بمدينة الخارجة، على مساحة 101 فدان شمال المدينة، إقامة أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

ويجري تنفيذ مبني المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 90، ومبنى جهات حكومية متعددة"، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى " التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى " المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وكان وزير التنمية المحلية أعلن أنه سيتم الإنتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات بتكلفة تقترب من 11 مليار جنية .

ووجه اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين بسرعة الانتهاء من توفير قطع أراضى مناسبة لإقامة المقرات الجديدة لمجمع المصالح الحكومية في كل محافظة وحصرالأعداد النهائية للمديريات المراد نقلها وأعداد العاملين والمترددين عليها، مشدداً علي ضرورة الاسترشاد بالـ 3 نماذج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتي تتناسب المواقع التي يتم اختيارها مع طبيعة المحافظات سواء ساحلية أو مدن كبرى أو ريفية، لافتاً إلي أن جميع التصميمات المقترحة تشمل مبنى رئيسى للمديريات ومبنى للتعامل مع الجمهورومبنى للجهات الحكومية المتنوعة ومبانى للخدمات، وتم موافاة المحافظات بهذه النماذج .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم عمل زيارات ميدانية لعدد 15 من المواقع التي تم توفيرها من قبل المحافظات لتنفيذ مجمع المصالح الحكومية بواسطة فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله من وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم زيارة محافظات وهم السويس والمنوفية والدقهلية والفيوم والغربية والقليوبية والشرقية وبنى سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه تم تحديد مواقع لإقامة مجمع مصالح حكومي بالمدن القائمة التابعة للمحليات بـ 4 محافظات هم: كفر الشيخ والسويس والبحيرة ومطروح، كما تم تحديد مواقع بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ 10 محافظات هم: الدقهلية دمياط والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لافتاً إلي أنه جارى ترشيح مواقع بالمدن القائمة والجديدة بـ 10 محافظات وهم : الاسماعيلية والاسكندرية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة .

وقال اللواء محمود شعراوي إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز عن طريق آليات التحول الرقمى، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.