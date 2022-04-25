اليوم السابع
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استلام 2932 طن قمح بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء التوريد بالمنيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:07 م
استلام 2932 طن قمح بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء التوريد بالمنيا صوامع قمح - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تواصل توريد محصول القمح المحلي للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض من مزارعي محافظة المنيا، عن موسم 2022 وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال التوريد.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.

وأعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الان 2932 طن و 247 كيلو جرام منذ بداية الموسم. مشيرا أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022 موضحا استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية أغسطس 2022.


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