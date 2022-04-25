إلقاء القبض على شقيقين تعديا على طبيب بمستشفى سيدي سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

ألقت مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، القبض على شقيقين، لاتهامهما بالتعدي على طبيب بمستشفى سيدي سالم المركزي، محدثين إصابته في أماكن متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بورود إشارة للمركز من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، باحتجاز كل من "أ.ر.م.إ"، وشقيقه "م"، ويقيمان بإحدى قرى مركز سيدي سالم، لتعديهما على طبيب بقسم العناية محدثين إصابات به.

انتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم، وتوجهت إلى المستشفى المركزي وبالفحص تبين تعدي الشقيقين المذكورين على الطبيب" أحمد.محمد عبدالعال"، محدثين إصابته بكدمات في العين، تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​