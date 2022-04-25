اليوم السابع
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إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع حى العرب في بورفؤاد

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:43 م
إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع حى العرب في بورفؤاد جانب من الإصلاح
بورسعيد محمد فرج

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أعلن مجلس مدينة بورفؤاد في بورسعيد، برئاسة اللواء محمد عامر، أنه جارى العمل على قدم وساق لإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بشارع حى العرب بمحيط عقار قصر الثقافة.

وأكد البيان، أنه تم التنسيق ومرفق إشغال هيئة قناة السويس لإصلاح الكسر وإعادة الشئ لأصله وضخ المياه لسكان المنطقة.

ومن جهة أخرى أكد مجلس مدينة بورفؤاد، أن اللواء محمد عامر رئيس مجلس المدينة، قام بدفع سيارات ومعدات النقل الميكانيكى لسحب تراكمات المياه من خلال متابعته الميدانيه بمنطقة العمل لإنهاء المشكلة .
 

جانب من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بشارع حى العرب ببورفؤاد
جانب من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بشارع حى العرب ببورفؤاد

 

جانب من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ببورفؤاد
جانب من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ببورفؤاد

 


 


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حى العرب ببورفؤاد

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