إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الدائرى الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمى اتجاه الأقاليم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الأقليمى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 7 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحلدث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي ساىق السيارة النقل للتحقيق معه.