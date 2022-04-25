اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق شبين بالقليوبية

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:09 ص
إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق شبين بالقليوبية حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق شبين كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين، حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم على الفور لمستشفى شبين القناطر، وجرى تجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين والتحفظ على السيارتين.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين، طريق شبين كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، طريق شبين كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم على الفور لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

طريق شبين كفر طحا

شبين القناطر

اصطدام سيارتين

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