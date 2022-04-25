اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:26 ص
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين |إلى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً بانقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انقلاب السيارة والذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 


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