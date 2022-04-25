إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين |إلى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً بانقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انقلاب السيارة والذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.