اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى على طريق المحلة طنطا

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:30 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى على طريق المحلة طنطا حادث - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص بإصابات خطيرة في حادث مروري على طريق المحلة طنطا أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة طنطا وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات خطيرة وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير أمن الغربية

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طريق المحلة طنطا

مستشفى طنطا الجامعي

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