اليوم السابع
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إصابة فتاتين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقناطر الخيرية

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:50 م
إصابة فتاتين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقناطر الخيرية حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد ميدان القناطر الخيرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادث تصادم دراجتين ناريتين، حيث أسفر الحادث عن إصابة فتاتين جرى نقلهم لمستشفى القناطر، وتم تحويلهم لمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بميدان القناطر بالقناطر الخيرية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجتين ناريتين بميدان القناطر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفر الحادث عن إصابة "ميرنا أ ف"، 14 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، و"هايدي و ف"، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وجرى نقلهم لمستشفى القناطر الخيرية وجرى تحويلهم لمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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حادث تصادم

دراجتين ناريتين

ميدان القناطر الخيرية

القناطر الخيرية

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