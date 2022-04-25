اليوم السابع
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إصابة طفلة لسقوطها من علو و9 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:17 م
إصابة طفلة لسقوطها من علو و9 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيبت طفلة لسقوطها من مكان مرتفع بمنزل أسرتها، وأصيب 9 آخرين في حوادث متفرقة شهدتها عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لعدد من المستشفيات ، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، عدد من الإشارات تفيد بوقوع عدد من الحوادث على عدد من الطرق بمدن وقرى المحافظة أدى لإصابة طفلة لسقوطها من علو وإصابة 9 أخرين.

وأصيبت الطفلة ندا محمد درويش، 5سنوات، من  قرية دلوش بمركز بلطيم، باشتباة مابعد الارتجاج، وأجرى لها أشعة أشعة مقطعية على الرأس،   والحالة تحت الملاحظة والعلاج، بمستشفى بلطيم المركزي.

كما أصيب 9 آخرين في حوادث متعددة، منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين  على الطريق الدولي بالقرب من محطة وقود بنزيمة الصرف، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، كما أصيب شخصين في حادث سير بقرية منشأة عباس، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، كما أصيب شخصان في حادث تصادم بقلين المحطة بمدينة قلين، وجرى نقل المصابين لمستشفى قلين المركزي.

وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بجوار أبراج مكة بمدينة كفر الشيخ، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخص في حادث سير بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الاسعافات الازمة.

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

 


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