اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إزاى نخرج من العيد وإحنا محافظين على وزننا؟.. حلقة جديدة من برنامج الدكتور

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:27 م
إزاى نخرج من العيد وإحنا محافظين على وزننا؟.. حلقة جديدة من برنامج الدكتور حلقة الدكتور

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قال الدكتور أسامة فكرى أستاذ الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية والتي تحدث فيها عن جراحات السمنة، إن أسلوب التغذية السليمة من الأمور شديدة الأهمية للوقاية من الأمراض خاصة في فترة شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال في حلقة جديدة من برنامج "الدكتور" المذاع على تليفزيون اليوم السابع: "احنا نقدر ناكل كل حاجة، لكن الفكرة بناكل أد إيه وإمتى وإزاى، وبالتالي أسلوب التغذية وأسلوب الحياة والرياضة هتخليك تقدر تاكل كحك وبسكوت في العيد لكن اللى بياكلهم وينزل يتمشى غير اللى بياكلهم وينام".


الدكتور

الكحك والبسكويت

التغذية في العيد

نظام اكل العيد

رمضانك تفاعلى

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