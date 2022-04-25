أول معرض فن تشكيلى يجمع لوحات نجوم أوروبا ومصر لفنانة أمريكية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع" مع الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو التى تقيم فى البر الغربي بمحافظة الأقصر منذ عام 2011، والتى أحبت مدينة القرنة وقررت استكمال حياتها داخلها وأقامت مؤخراً، أول معرض دائم للفنون التشكيلية بمشاركة نجوم الفن التشكيلي بمصر ودول أوروبا، والذي يحمل اسم "الأقصر آرت جاليري" وتعرض خلالها لوحات الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب وكتب باللغات المختلفة قامت بعملها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بمصر.

وفى البداية قالت الأمريكية دومينيك نافارو، انها أحبت الأقصر منذ أول زيارة لها فى عام 2011 للعمل مع البعثة الآثرية الأمريكية وقررت بعد عدة سنوات من السفر للخارج والعمل فى مقابر البر الغربي، أن تقضي بقية حياتها بين الحضارة المصرية القديمة والطبيعة المميزة فى البر الغربي، وبعد فترة من إقامتها بالأقصر قررت فى عام 2018 بدأ عمل مشروع "الأقصر آرت جاليري" لجمع نجوم الفن التشكيلي من مصر وكلية الفنون الجيملة بالأقصر، وهو معرض للفن التشكيلي يجمع لوحات لنجوم الفن من حول مصر وحول العالم وتحلم بأن يستمر المعرض ويكبر أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة.

وتضيف دومينيك نافارو لـ"اليوم السابع"، أنها قررت أن توظف التاريخ في خدمة الفنون التشكيلية المعاصرة، كما استخدمت الفنون البصرية كوسيلة للتعريف بحضارة وتاريخ مصر القديمة، حيث أنها منذ استقرت للسكن والعمل في الأقصر، ارتبطت بعلاقة وثيقة مع مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين على أرض المدينة، وباتت من رواد المعارض والفعاليات التشكيلية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وهي الكلية التي أسهمت منذ تأسيسها قبل 25 عاما، في جعل الأقصر مركز للفنون ومقصد للكثير من الفنانين العرب والأجانب.

وأكدت الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو، أنه انطلقت منذ عام 2018 فى تأسيس وإقامة معرض "الأقصر أرت غاليري"، والذي أقامته في محيط معبد الملك أمنحتب الثالث، وأمام تمثالي ممنون الفرعونيين الشهيرين، وصار "الأقصر أرت غاليري" مركزا لاستضافة معارض الفنون التشكيلية بكل ألوانها من رسم ونحت وتصوير وغيرها.



احدي-اللوحات-البديعة-داخل-المعرض_1



احدي-اللوحات-المميزة-داخل-المعرض



احدي-المجسمات-داخل-معرض-الفنانة-الأمريكية



احدي-قاعات-معرض-الاقصر-ارت-جاليري



الأمريكية-دومينيك-نافارو-عشقت-الأقصر-وتعيش-بالبر-الغربي



اللوحات-المبهجة-داخل-معرض-الأقصر-ارت-جاليري



اللوحات-المختلفة-داخل-معرض-دومينيك-نافارو



المعرض-مقام-بمنطقة-تمثالى-ممنون-بالبر-الغربي



أميركية-بروح-مصرية-توظف-التاريخ-في-خدمة-الفنون-المعاصرة



أول-معرض-للفن-التشكيلي-لجمع-لوحات-نجوم-أوروبا-والمصريين-بالأقصر



جانب-من-لوحات-الأمريكية-دومينيك-نافارو



قاعة-مميزة-داخل-معرض-الفنانة-الأمريكية



كتب-باللغات-المختلفة-للفنانة-الأمريكية



كتب-قامت-بعملها-دومينيك-بالتعاون-مع-الجامعة-الأمريكية



كتيبات-الفنانة-الأمريكية-فى-المعرض



لوحات-متنوعة-لفنانين-مصريين-وأجانب-بالمعرض



لوحات-مميزة-داخل-المعرض



لوحات-مميزة-داخل-المعرض-بالبر-الغربي



مدخل-معرض-الأقصر-ارت-جاليري