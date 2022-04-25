أهم 5 نصائح لتناول الطعام الصحي حفاظا على مستوى السكر في الدم

كتبت إيناس البنا

داء السكري هي حالة صحية تؤثر على سكر الدم، ويمكن أن تؤثر المستويات التي تُترك دون مراقبة على أعضاء الجسم الحيوية، يعد مرض السكري من النوع الأول من أمراض المناعة الذاتية والنوع الثاني هو في الغالب (ليس دائمًا) مرضًا متعلقًا بنمط الحياة.

وفقا لموقع " healthline" يمكن للخبراء الطبيين مساعدتك في تحسين الرعاية الذاتية لمرض السكري لديك، لكن تذكر أنك أهم عضو في فريق الرعاية الصحية الخاص بك، لذا راقب نظامك الغذائي ولاحظ استقرار مستويات السكر في الدم.

نصائح لمساعدتك السيطرة على مرض السكريمن خلال الخيارات الغذائية الصحيحة:



اختار الكربوهيدرات:



تؤثر جميع الكربوهيدرات على مستويات الجلوكوز في الدم ، لذا من المهم معرفة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، اختر الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكربوهيدرات - على سبيل المثال الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان الكامل ؛ تناول الفواكه والخضروات الطازجة والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس ومنتجات الألبان.

لا تستخدم الكثير من الملح:



إضافة الملح المعتدل أثناء التحضير جيد بما فيه الكفاية ، لا تضيف الملح إلى طبق التقديم، فسرعان ما يصبح الاستهلاك المفرط للملح عادة ويطور المرء مذاقًا للأطعمة المالحة، هذا النوع من الطعام يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى تلف العين والكلى، وهذا بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما تكون مصابًا بمرض السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة للإصابة بكل هذه الحالات.

قلل من تناول اللحوم الحمراء و المصنعة:



حسب أبحاث هارفارد، لقد ثبت أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء وخاصة اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان والوفاة المبكرة. وجدت هذه الدراسة أن طرق طهي معينة - بغض النظر عن كمية اللحوم التي تم تناولها - تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، والدجاج ، وكذلك اللحوم الحمراء المطبوخة في درجات حرارة عالية ، تزيد من مخاطر الإصابة.

أكل المزيد من الفواكه والخضروات الملونة:



أليست الفواكه حلوة ومليئة بالفركتوز؟ وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، تحتوي معظم الفواكه على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم(GI) بسبب محتواها من الفركتوز والألياف،أفضل خيارات الفاكهة هي أي الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة بدون سكريات مضافة.

قل لا للسكر المضاف:



السكر يسبب الإدمان، قد يكون الاستغناء عن السكر صعبًا حقًا في البداية ، لكنه يفعل ذلك ببطء. استبدل هذا المشروب السكرية بالمياه وقل لا لمشروبات الطاقة. استبدل عصائر الفاكهة بالفواكه الطازجة. اختر الماء أو الحليب العادي أو الشاي والقهوة بدون سكر.