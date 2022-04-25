أمريكا: روسيا فشلت بالفعل في تحقيق أهدافها بأوكرانيا

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رأى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن ورسيا فشلت بالفعل في تحقيق أهدافها من العملية العسكرية ضد أوكرانيا والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي.

وقال بلينكين - في تصريحات صحفية أوردتها صحفية ذا هيل الأمريكية، اليوم الاثنين: "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، فإن روسيا تفشل وأوكرانيا تنجح"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للكرملين هو "إخضاع أوكرانيا" وسلب سيادتها واستقلالها، وأن روسيا فشلت في تحقيق تلك الأهداف.

وتابع : "روسيا سعت إلى تأكيد قوة جيشها واقتصادها، لكننا بالطبع نرى العكس تمامًا"، مؤكدًا أن روسيا فشلت في تقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبدلاً من ذلك قربت الأعضاء من الوحدة ضد روسيا يبدو الآن أن دولًا من خارج الناتو مثل السويد وفنلندا قد تصبح أعضاء.