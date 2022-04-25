أسوشيتدبرس: خسارة مارين لوبان فى انتخابات فرنسا بطعم الانتصار

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه على الرغم من أن مرشحة اليمين المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية قد خسرت أمام الرئيس إيمانويل ماكرون فى جولة الإعادة التى أجريت أمس الأحد، إلا أن خسارتها كانت انتصار للحركة التى تمثلها.

وذهبت الوكالة إلى القول بأن العرض التاريخى لمارين لوبان فى الانتخابات يؤكد أن اليمين المتطرف قد أصبح تيارا أساسيا فى فرنسا. ولم تفز لوبان، لكنها اقترب خطوة أكبر وحققت انتصارات من هزيمتها أمام ماكرون.

فبحصولها على نسبة 41.5% من الأصوات، وهى نسبة غير مسبوقة بالنسبة لها، فإن سياسات لوبان، المعادية للأجانب، والمعادية لنظام والقائمة على سياسات السخط أصبحت أكثر رسوخا من أى وقت مضى فى التفكير والمشهد السياسى لفرنسا.

وتقول اأسوشيتدبرس، إنه منذ أن بدأت أسرة لوبان، والدها فى البداية جان مارى، ثم الابنة مارين، فى خوض الانتخابات الرئاسية فى عام 1974، لم يكن الكثير من الناخبين الفرنسيين يتعاطون مع مذهبهم بأن فرنسا متعددة الثقافات والأعراق وصاحبة شعار الحرية والمساواة والخاء ستكون مكان أكثر أمنا وأكثر فرنسية لو أنها كانت أقل انفتاحا على الأجانب وعلى العالم الخارجى.

ولو كانت لوبان قد فازت وأصبحت أول امرأة تفوز برئاسة فرنسا، فإن خططها لمحاربة الإرهاب كانت ستشمل تجريد بعض سكان فرنسا، من النساء المسلمات، من حريتهن، حيث أرادت أن تفرض حظرا على الحجاب فى الأماكن العامة. وينطبق الأمر على مقترحاتها لنقل المواطنين الفرنسيين إلى الصفوف الأمامية للوظائف وأن يكونوا الأكثر استفادة من المزايا والإسكان.

وكانت لوبان قد قالت عقب إعلان نتائج الانتخابات بفوز ماكرون إنه بهذه الهزيمة لا يمكنها إلا أن تشعر بقدر من الأمل، مؤكدة أنها لن تتخلى أبدا على الفرنسيين.