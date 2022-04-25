أستراليا تدافع عن ردها على اتفاق الصين- سولومون

ا ش ا

دافعت الحكومة الأسترالية، عن رد فعلها تجاه الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الصين مع جزر سليمان، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، حيث كانت تأمل في إبراز قدراتها في مجال الأمن القومي.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن نجاح الصين في إبرام الإتفاقية نجم عن تبنيها سياسة "الألاعيب غير المتكافئة" التي تنطوي على تكتيكات لا يمكن لأي حكومة أسترالية أن تنافسها.

وأضاف داتون أن الاتفاقية تتماشى مع محاولات الصين بالمشاركة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أستراليا لا يمكنها أبدًا التنافس مع "قواعد اللعبة" بتلك الطريقة التي تتبعها الصين لاسيما بالنظر إلى تصرفاتها في إفريقيا.

وقال إنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت الصين قد قامت بمدفوعات فاسدة لإبرام الإتفاقية مع جزر سولومون.

وكانت كانبيرا قد أبدت قلقها من أن الاتفاقية الأمنية يمكن أن تؤدي إلى وجود عسكري صيني على بُعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا، لدرجة أن وزيرًا أستراليًا التقى الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري، في هونيارا، وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاقية المقترح، لاسيما أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله.