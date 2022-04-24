‏‎التضامن تبدأ تلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات الأهلية

‏‎كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وتستمر حتى يوم 12 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

ومن ضمن الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على تأشيرة الحج هو ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ انه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأشار أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).