يحد من دخول اللاجئين.. أوبزرفر: انتقادات مخطط "منازل لأوكرانيا" فى بريطانيا

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن مُبلغ عن المخالفات يعمل في مخطط الحكومة البريطانية "منازل لأوكرانيا" كشف عن أنه وزملاؤه "لا يعرفون ما يفعلونه" ، زاعما أن المخطط "مصمم للفشل" من أجل الحد من دخول أعداد اللاجئين إلى المملكة المتحدة.

ووسط انتقادات بشأن عدد الأوكرانيين المسموح لهم حتى الآن بالقدوم إلى المملكة المتحدة ، كشف المطلعون أن الارتباك وضعف الروح المعنوية ونقص التوجيه يعني أن الموظفين المتعاقد معهم في المخطط كثيرًا ما يلجأون إلى "اختلاق" استجابتهم للقضايا.

وكشف الموظفون العاملون على خط المساعدة الخاص بالمخطط - الذي تم تقديمه بعد غضب واسع النطاق من استجابة حكومة المملكة المتحدة الأولية لأزمة اللاجئين الأوكرانية - أنهم تلقوا ثلاث ساعات فقط من التدريب دون مساعدة متابعة، وقالوا إن أي شكوى أو اقتراح لتحسين قوبل بعد الرد.

وقال المصدر، الذي يعمل في الشركة الخاصة المسئولة عن معالجة وثائق اللاجئين الأوكرانيين: "لا نعرف حقًا ما نقوم به". يبدو أن النظام مصمم بحيث يفشل الناس. يريدون إبقاء الأرقام منخفضة. كل ما يفعلونه يبدو وكأن هذا الغرض منه. حتى أنه كان لدي محامون عبر الهاتف يقولون إنهم لا يستطيعون فهم النظام ".

وشكك المصدر في البيانات الحكومية الرسمية عن اللاجئين الأوكرانيين ، مدعيا أن الإحصاءات أعطت الانطباع بأن الوزراء كانوا أكثر سخاء مما كانوا عليه في الواقع.

وقال المصدر ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إنه تعامل مع العديد من الحالات التي تم فيها إصدار تأشيرات المملكة المتحدة لعائلة أوكرانية بأكملها باستثناء طفل واحد ، مما أدى في الواقع إلى منع الأسرة من السفر إلى المملكة المتحدة.

وأضاف المصدر "هذا يسمح للحكومة بأن تقول إننا أصدرنا الكثير من التأشيرات. ومع ذلك ، لأنهم منعوا واحدة ، فهذا ضمان لأن هؤلاء الأوكرانيين لن يسافروا ".

وقال المُبلغ عن المخالفات إنه صادف أربع أو خمس حالات كل يوم لم يحصل فيها طفل واحد من عائلة على تصريح بالسفر، وهو نمط يعتقد أنه "مصادفة أكثر من اللازم".

قال مصدر حكومي إن الطلبات العائلية "تتم معالجتها بشكل طبيعي معًا" لكن القضايا تختلف من حيث التعقيد ، وأن إجراءات الحماية موجودة لحماية الأطفال من الاتجار.

وتظهر أحدث الأرقام الحكومية أنه تم إصدار 40 ألف تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط منازل لأوكرانيا منذ إطلاقه قبل خمسة أسابيع - ومع ذلك فقد وصل بالفعل 6600 أوكراني فقط.