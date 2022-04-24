ولي عهد أبوظبي: نتطلع إلى العمل مع ماكرون لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية

كتب أحمد عرفة

هناك الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وقال ولي عهد أبوظبي: نتطلع إلى العمل مع الرئيس الفرنسي لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفاز إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في فرنسا، الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاستقبال حوالى 48.7 مليون ناخب المؤهلين للاختيار بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وقبل انطلاق جولة الحسم في الانتخابات الفرنسية 2022 ، جرت مناظرة ساخنة الأربعاء الماضي، أكد ماكرون رغبته في الحوار مع روسيا لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا ، مشدداً في الوقت نفسه علي ضرورة مواصلة فرض العقوبات علي موسكو ، متهماً منافسته مارين لوبان بالتحصل علي دعم مادي من النظام الروسي، الأمر الذي ردت عليه زعيمة اليمين بالتأكيد علي دعمها لفكرة أن تكون أوكرانيا "حرة ومستقلة" عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وليس روسيا فقط.