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قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضى بسام مولوى إنه سيتابع التحقيقات في حادث غرق مركب يقل عشرات الركاب بالمياه الإقليمية بنطاق مدينة طرابلس أثناء محاولة هجرة غير شرعية.

وأكد مولوى أن اللبنانيين يريدون تحقيقا شفافا يرضي أهالي الضحايا مشددا على ضرورة كشف كشف الملابسات وصولا إلى العدالة والمحاسبة.

وأوضح العمل من أجل إنصاف مدينة طرابلس، موضحا أنها تعاني من حرمان مزمن رغم أنها قدمت الكثير للوطن.

ونشرت حسابات لمغردين لبنانيين مقاطع فيديو تبرز جثث ضحايا حادث غرق زورق قبالة طرابلس، وذلك بعد تمكن قوات الجيش اللبناني وفرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية اللبنانية من انتشال الجثامين والتي يبدو من المقطع المصور أن غالبيتها لشبان لبنانيين.

وتداول نشطاء لبنانيين عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو يبرز جهود فرق الإنقاذ اللبنانية لانتشال جثث ضحايا حادث غرق أحد الزوارق الذى يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له، أن "الوزارة أبلغت مستشفيات منطقة الشمال استقبال جرحى حادثة الزورق كما جثامين الضحايا وإتمام الإجراءات اللازمة لتسليم الجثامين إلى الأهالي. وتم إحصاء ستة ضحايا حتى الساعة بمن فيهم الطفلة التي تم العثور عليها لدى اكتشاف حادثة الغرق".

وأوضح مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية الدكتور جوزف الحلو أن "الفرق الطبية التابعة للوزارة تنسق إجراءات الإغاثة مع الجيش والصليب الأحمر في مرفأ طرابلس، حيث تمت المعالجة الفورية في المكان نفسه ل36 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفيات التي اتمت علاجهم قبل مغادرتهم فجرا".