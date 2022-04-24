وأكد مولوى أن اللبنانيين يريدون تحقيقا شفافا يرضي أهالي الضحايا مشددا على ضرورة كشف كشف الملابسات وصولا إلى العدالة والمحاسبة.


وأوضح العمل من أجل إنصاف مدينة طرابلس، موضحا أنها تعاني من حرمان مزمن رغم أنها قدمت الكثير للوطن.

 