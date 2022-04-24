وزيرة البترول السنغالية تصل نواكشوط لمتابعة مشروع الغاز المشترك مع موريتانيا

ا ش ا

بدأت صوفي كلاديما وزيرة البترول والطاقات السنغالية، زيارة عمل رسمية إلى موريتانيا.

وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية - في بيان - أن الوزيرة السنغالية ستبحث مع نظيرها الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، التعاون الثنائي خصوصا وأن زيارتها تدخل في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الاستراتيجية المشتركة؛ لمتابعة وتنسيق مشروع الغاز المشترك المقرر بدء استغلاله العام القادم.

وكانت لجنة من الخبراء السنغاليين قد عقدت اجتماعات تشاورية مع نظيرتها الموريتانية من اللجنة الاستشارية الوزارية متعددة القطاعات المنبثقة عن اتفاق التعاون بين حكومتي البلدين.

وحسب شركة بريتش بيتروليوم، يبدأ العام القادم تصدير أولى شحنات الغاز الموريتاني السنغالي المشترك بإنتاج حوالي مليوني ونصف المليون طن سنويا من الغاز، قبل أن يصل الإنتاج 10 مليون طن سنويا مع بداية العام 2026.

ويتوقع المراقبون أن يؤثر حقل آحميم الغازي الموريتاني السنغالي بشكل ايجابي على الاقتصاد في البلدين ووفق شركة كوسموس إنرجي يصل احتياطي الحقل 25 تريليون قدم .