اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 09:56 ص
أكرم القصاص
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هيئة التشاور والمصالحة اليمنية تبحث سبل تعزيز التوافق بين المكونات السياسية

الأحد، 24 أبريل 2022 09:00 ص
هيئة التشاور والمصالحة اليمنية تبحث سبل تعزيز التوافق بين المكونات السياسية اليمن - ارشيفية
ا ش ا

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أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعها الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الهئية محمد الغيثي، على مبدأ التصالح والتوافق والتعاون، وروح العمل الجماعي وتوحيد المواقف لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا.. لافتة إلى أن هذه المسؤولية الوطنية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والمقاربة، وانتهاج سبل تحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو استقرار وسلام دائم.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة لعمل الهيئة، بما يتوافق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتهيئة الظروف المناسبة لخلق وتعزيز التوافق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية بما يؤدي إلى ترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها.
 
وبحثت رئاسة الهيئة عددا من القضايا والمهام المتعلقة بمرحلة تأسيسها.. مشيرة إلى الاهتمام الذي يوليه إياها مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

اليمن

هيئة التشاور والمصالحة

اخبار اليمن

الرئيس اليمنى

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