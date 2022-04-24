هجمات متزامنة على 3 معسكرات للجيش فى مالى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تعرضت 3 معسكرات تابعة للجيش المالي بوسط البلاد، لهجمات مسلحة فجر اليوم الأحد، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية وإعلامية مالية.

وأعلنت القوات المسلحة المالية في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن "هجوما متزامنا ضرب كلا من سيفاري ونيونو وبافو"، مشيرة إلى أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في مختلف المواقع".

وبحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية، فإن معسكر سيفاري تعرض لهجوم مزدوج بتفجير عبوات وإطلاق نار، دون إعطاء تفاصيل بشأن حصيلة الهجمات.

وأضافت ذات المصادر أن "الجيش رد على هذه الهجمات، ولايمكننا إعطاء حصيلة في الوقت الحالي"، مردفة أن الجيش طلب من بعثة الأمم المتحدة بمالي، في إطار التعاون "إرسال قوة تدخل سريع بالقرب من معسكر سيفاري للمساعدة في تأمينه".

وتأتي هذه الهجمات المتزامنة، بعد إعلان قيادة الأركان المالية في بيان لها، أن الجيش نفذ عمليات عسكرية خلال الفترة ما بين 12 و 22 ابريل الجاري ردا على "اعتداءات إرهابية"، مضيفة أنه قتل ما لا يقل عن 29 مسلحا.