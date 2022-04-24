اليوم السابع
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نائب محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الأحد، 24 أبريل 2022 05:48 م
نائب محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد جانب من الزيارة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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زار المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، كنائس الإسماعيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد لأقباط المحافظة، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
وقام نائب المحافظ ومرافقوه بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الاقباط الارثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدما التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها. 
 
ثم قام نائب محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه بالتوجه لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، بحي أول الإسماعيلية بشارع أحمد عرابي، مقدما التهنئة للانبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد القيامة المجيد. 
 
ثم اختتم نائب المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدما التهنئة للدكتور أيمن سامى راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد القيامة المجيد. 
 
وخلال جولته أكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المصريين دائما ما يثبتوا انهم نسيج واحد خاصة في الأعياد ، حيث يحتفل المصريون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجها التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعا بمناسبة عيد القيامة القيامة، واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون عام خيرا ونماء على المصريين جميعا ، وان تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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