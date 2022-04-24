مياه سوهاج تعلن تفاصيل انفجار أسطوانة كلور بمحطة مياه برديس ووفاة عامل..صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان لها قبل قليل، عن انفجار أسطوانة كلور ٦٠ كيلو جرام فارغة، أثناء التداول بمحطة مياه برديس الأرتوازى بمركز البلينا، أدى إلى وفاة عصمت على عبد اللاه سائق ونش الكلور، وجارى استخراج شهادة الوفاة لبيان أسبابها.

وكان الانفجار تسبب أيضا فى إصابة ٢من العاملين وإحدى المواطنات المارين بجوار المحطة، أثناء الحادث بحالات إغماء وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة وتعافيهم وخروج اثنين واخر تحت الملاحظة وكذلك إصابة ٨ مواطنين وعمال بحالات اختناق خفيفة من رائحة الكلور وتم نقلهم لمستشفى البلينا وتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة وخروجهم فور تعافيهم وتم اخطار كافة الجهات المعنية بالحادث.

و تم فتح تحقيق عاجل وفورى لمعرفة اسباب الحادث خاصة أن الاسطوانة كانت فارغة بعد الاستخدام وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقا للمعاينة المبدئية وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لانهاء إجراءات دفن المتوفى وكذلك إنهاء جميع الاجراءات التى تضمن حقوق المتوفى وتم اخطار الجهات المعنية بملابسات الحادث.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى وتوكد انه شهيد الواجب والعمل.



الأسطوانة المنفجره



اسطوانة شركة المياه المنفجره (1)