موجز الاقتصاد اليوم الأحد 24/ 4/ 2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد 24 – 4-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها توقعات أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

المالية: 5.7 % معدل النمو الاقتصادى المتوقع خلال العام المالى الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي.

وزير النقل: ميناء السخنة سيضاهي أحدث الموانئ العالمية

تفقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، حيث متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، والوقوف على مستجدات أعمال شركات المقاولات العاملة.

رانيا المشاط تلتقى الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه بينما كان العالم يعمل على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، برز الاهتمام بالعمل المناخي وشهد دفعة قوية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أبريل 2022

يشهد سوق الذهب العالمي توقف التداول اليوم الأحد 24 ابريل 2022 وهو الموعد الاسبوعي لوقف التداول على الذهب، لكن لا يزال سوق الذهب في مصر يعاني من اضطرابات واضحة في الأسعار، حيث يتغير يشهد الذهب تغيرات عنيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم رغم توقف التداول عالمياً وبالتأكيد هذا يعود لاستمرار التغير في أسعار الدولار بالسوق.

المالية: 135مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التضخم عن المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى.

الإحصاء: عدد سكان مصر الآن يساوى عدد سكان 15دولة أوروبية فى 2050

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل الآن، والذي سجل صباح اليوم 103 ملايين و250 ألف نسمة يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050، وهم ( بلجيكا 12.4 مليون نسمة.