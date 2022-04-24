مواقيت الصلاة الأحد 24/4/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:50

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:41

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:40 ص

وقت صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:33