ملاحقة المحتكرين فى رمضان.. ضبط 1155 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1155) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (11,700 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز ) (236) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (46,975 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم - أعلاف" – 15 أسطوانة – 2190 عبوة سجائر - 39800 لتر بنزين) وكذا (317) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 14قضية دقيق مدعم" تصرف-تجميع " – 95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 69 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات – 23 قضية عدم وجود سجل – 4 قضايا توقف عن الإنتاج – 14 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 98 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4,900 طن دقيق مدعم) وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (77 كيلو جرام سكر تموينى – 216 عبوة زيت تموينى ) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (63,652 طن – 2190 عبوة سجائر – 216 عبوة زيت تموينى – 15 إسطوانة بوتاجاز – 39800 لتر بنزين) كان أبرزها ضبط (30 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (6,420 طن "أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (5,500 طن " أرز أبيض – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (39800 لتر "بنزين 92-95") تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة، وضبط (63,500 طن أقماح سائبة) محظور تداولها دون تصريح من الجهات المختصة ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة نقل بمقطورة) بمحافظة القليوبية، وضبط (10,5 طن مصنعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع شركة صناعات غذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن "سكر حر – ملح سياحات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (3 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية" تكتلات"وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخاله فى عملية التصنيع وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (3 طن مسلى) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.