رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تدعو إلى تحرير فلسطين ووقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي.



شارك في المظاهرة عدد من أبناء الجاليات العربية في النمسا وبعض النمساويين المناصرين للقضية الفلسطينية وذلك وسط تكثيف أمني واسع لتأمين المظاهرة التي أقيمت في ساحة " شتيفانس دوم " الشهيرة في فيينا .



وطالب المتظاهرون القوى الدولية بمناصرة الشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات الدينية وبخاصة المسجد الأقصى.



والقى المتظاهرون كلمات باللغات العربية والألمانية والإنجليزية لتعريف النمساويين بواقع الجرائم الإسرائيلية في فلسطين .