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مطران بورسعيد يوزع "السبح" على المهنئين بعيد القيامة.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 01:03 م
مطران بورسعيد يوزع "السبح" على المهنئين بعيد القيامة.. صور توزيع السبح على المهنئين بعيد القيامة المجيد في الكنيسة
بورسعيد - محمد عزام

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وزع الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، السبح، اليوم الأحد، على اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق له، عقب تقديمهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

وحرص المهنئون على اقتناء "سبحة" من مطران بورسعيد والتى جرى توزيعها باللون الأبيض والأسود، فى ظل أجواء من الإخوة والبهجة، ملتقطين الصور التذكارية مع الأنبا تادرس.

وترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقات الورود، مُرحبًا بهم، ومتحدثًا خلال كلمته عن "الوجوديين" الذين لا يؤمنون بالقيامة، ويقضون حياتهم فى الدنيا يأكلون ويشربون فقط وليس لهم أى هدف، لكن المسلمين والمسيحيين وجميع الأديان تحسنا على عمل الخير وتقديم المساعدة للفقراء، وتؤكد على العلاقات الإنسانية.

من جانبه، تقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على أنهم جميعا حضروا لتقديم التهنئة بحب بغض النظر عن مناصبهم، وذلك بسبب هذه العادة التى ورثوها من الأجداد والآباء، لذلك لن يقدر أحد على هذا النسيج المصرى الصلب المتين.

وضم الوفد كل من: أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالى بورسعيد.

 

 

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اقتناء السبح

 

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التهنئة بعيد القيامه

 

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التهنئة في الكنيسة

 

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السبح بالكنيسة

 

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تناول السبح

 

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تهنئة الأنبا تادرس

 

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توزيع السبح

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