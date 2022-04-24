مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين والجثث.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج والجثث بمشرحة المستشفى.
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بقناالأحد، 24 أبريل 2022 11:07 م
اسعاف - أرشيفية
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
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