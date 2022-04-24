اليوم السابع
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مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص فى انفجار أسطوانة كلور تابعة لشركة مياه الشرب بسوهاج

الأحد، 24 أبريل 2022 08:03 م
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص فى انفجار أسطوانة كلور تابعة لشركة مياه الشرب بسوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى سائق مصرعه يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بينما أصيب 3 أخرين يعملون بنفس الشركة و3 مواطنين من خارج الشركة وذلك على إثر حدوث إنفجار إسطوانة كلور فارغة غير مملؤة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس وتم نقل المصابين 3 إلى نفس المستشفى و3 إلى مستشفى سوهاج الجامعى من بينهم سيدة حالتهم غير مستقرة بينما تصرح بخروج المصابين الذين دخلوا مستشفى برديس لتحسن حالتهم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بحدوث إنفجار لإسطوانة كلور فارغة بمحطة مياه برديس ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوفى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بحدوث إنفجار إسطوانة للكلور فارغة بالمحطة مما نتج عنه وفاة سائق وإصابة 6 أشخاص من بينهم سيدة بعضهم من العاملين بالشركة وبعضهم من الأهالى نتيجة إستنشاق ما تبقى من غاز الكلور بالإسطوانة تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى مستشفى برديس ومستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم عمل مسح كامل للمنطقة وتم التحقظ على الإسطوانة المنفجرة وجار تحرير المحضر الازم تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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