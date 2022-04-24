مصادر كورية جنوبية: بيونج يانج ستقيم عرضا عسكريا لاستعراض أحدث أسلحتها

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قالت مصادر حكومية كورية جنوبية إن سول رصدت مؤشرات على أن بيونج يانج تستعد لإقامة عرض عسكري ضخم اليوم الأحد لاستعراض أحدث أسلحتها الاستراتيجية بمناسبة الاحتفال بذكرى سنوية رئيسية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المصادر - لم تسمها - القول" إنه من المرجح أن يحشد الشمال نحو 20 ألف جندي من أجل العرض في ساحة كيم إيل-سونغ للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي (KPRA)".

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية نظمت 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصول الزعيم كيم إلى السلطة في عام 2012، لكن لم يتم تنظيم أي منها للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي".

وعادة ما تقيم كوريا الشمالية هذه العروض في الذكرى السنوية لميلاد المؤسس الوطني كيم إيل-سونج في 15 أبريل، والذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر، وتأسيس الدولة في 9 سبتمبر.